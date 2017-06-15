مدرب سان جيرمان يحاول خطف نجم موناكو من ريال مدريد بتصريحات “خبيثة”

اشتعل الصراع على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي موناكو الفرنسي في الفترة الأخيرة، بعد دخول العديد من الاندية في مفاوضات معه.

ويحاول الإسباني يوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان إغراء مبابي بالانتقال لباريس سان جيرمان:” عندما نتكلم عن مبابي هنا في إسبانيا، فنحن نتحدث عن ريـال مدريد وبرشلونة، ولكني في باريس وأستطيع أن اقول، ماذا يمكن أن يكون أجمل من تمثيل فريق فرنسي.”

وأضاف:” مع كل الاحترام لموناكو ولكن مبابي يجب أن يأتي إلى باريس، حيث تعيش عائلته هنا ويذهب للأكاديمية هنا.”

وتابع إيمري:” أنا اتكلم عن الرغبة والشغب، وماذا يمكن أن يكون أفضل من تمثيل مدينتك وتكون مهمًا؟، لان هذا ما شعرت به عندما ذهبت إلى ريـال سوسيداد.”

وأخيرًا قال:” لا أعلم إذا كان يريده ريـال مدريد أو برشلونة أو توتنهام أو أرسنال، ولكنه إذا رغب في الرحيل عن موناكو فماذا سيكون أفضل له من تمثل فرنسا وباريس سان جيرمان، وسيكون هناك اتحاد بين اللاعب والمدينة.”

يذكر أن جميع التقارير الصحفية، اكدت انه في حالة خروج مبابي من موناكو في الصيف الحالي، سيصبح أغلى لاعب في العالم.