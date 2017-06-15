مولينستين: موراتا التعاقد الأهم لليونايتد

صرح رينيه مولينستين مساعد المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد بأن الفريق يحتاج التعاقد مع مهاجم الريال ألفارو موراتا بشكل كبير هذا الميركاتو.

ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات رينيه مولينستين التي أكد من خلالها على أن صفقة موراتا هي الأكثر أهمية بالنسبة لليونايتد الفترة القادمة.

وسيفتقد اليونايتد جهود اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش الفترة القادمة حيث بات من المقرر ان يرحل عن صفوف الفريق ، الأمر الذي جعل اليونايتد يضع عددًا من البدائل الهجومية .

ويرى مولينستين أن التعاقد مع موراتا سيكون الأهم بالنسبة لليونايتد في المركاتو الصيفي القادم ، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تأثير التعاقد مع موراتا على تطور اللاعب ماركوس راشفورد.