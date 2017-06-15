ميدلسبرا يقرر تسريح قديورة ونوتنغهام يتأهب لانتدابه

رغم سقوط ميدلسبرا للدرجة الثانية الموسم المقبل إلا أن إدارة النادي وبمعية المدرب الجديد قرر تسريح عدد كبير من اللاعبين الذين قدموا مستوى متوسطا وبناء فريق قوي بالمقابل يساهم في عودة الفريق للدرجة الممتازة الموسم المقبل، من بين الأسماء التي سيتم تسريحها يتواجد لاعب الخضر عدلان قديورة الذي لم يظهر له أثر منذ انتدابه في جانفي الماضي، حيث كانت عديد التقارير قد أكدت رحيله لعدم اقتناع الإدارة والمدرب به .

نوتنغهام فوريست يرغب في استعادته لضمان البقاء في الدرجة الثانية

بحسب موقع” فوتبال ليغ وارد” فإن إدارة نادي نوتنغهام فوريست تراقب وضع قديورة وتتطلع لاستعادته في الصيف الحالي، عدلان كان قد لعب قبل أربعة مواسم في نوتنغهام وترك أثرا طيبا وتجربته السابقة تساعد الإدارة على استعادته، الموقع السابق قال أن الإدارة تبحث عن لاعبين أقوياء أيضا يساعدون الفريق على ضمان البقاء براحة الموسم المقبل وعدم تكرار تجربة الموسم المنقضي حين ضمن الفريق البقاء في آخر جولة وبفارق الأهداف فقط عن بلاكبورن روفرز الذي سقط للدرجة الثالثة .

راتبه ضخم والإدارة طالبت قديورة بتخفيضه

موقع “فوتبال ليغ وارد” قال أن رغبة إدارة نوتنغهام فوريست في استعادة قديورة ليس أمامها من عوائق كثيرة نظرا للعلاقة المميزة التي تربط اللاعب بالإدارة وخاصة بالأنصار لأنهم يعشقونه وبقوة رغم راتبه الضخم، التقارير الإنجليزية قالت أن إدارة نوتنغهام فوريست لن تكون قادرة بأي حال على دفع راتبه الحالي وطالبت اللاعب بتخفيضه في حال رغب في العودة وهي تأمل في استجابته لعلاقته المميزة معهم كما سبق وأشرنا .

بورقعة-ع