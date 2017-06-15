ناينغولان ينهي أحلام تشيلسي ويونايتد في ضمه

اقترب الدولي البلجيكي رادجا ناينغولان من تجديد تعاقده مع فريقه روما الإيطالي، لينهي الجدل حول رحيله من الفريق.

كانت تقارير صحفية قد ربطت ناينغولان بالانتقال لمانشستر يونايتد وتشيلسي، في ظل سعي الثنائي لتدعيم خط وسطهما قبل بداية الدوري.

أكدت صحفية توتو ميركاتو قرب تجديد تعاقد اللاعب البلجيكي مع الفريق لمدة عام إضافي لينتهي تعاقده في صيف 2021.

رغم وجود فرق وصل إلى 850 ألف جنيه إسترليني سنوياً بين ما يطلبه ناينغولان وما يقدمه روما، إلا ان إدارة النادي واثقة من تجديد تعاقد اللاعب مع إضافة بند يتيح تمديد التعاقد لعام إضافي جديد.

شارك ناينغولان في 53 مباراة مع روما هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدف ومرر سبع تمريرات حاسمة.