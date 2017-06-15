نجم ريال مدريد يرفض مانشستر يونايتد ويقرر البقاء مع الملكي

أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريـال مدريد قرر البقاء مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

واشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن جاريث بيل قرر رفض النظر إلى العروض المقدمة من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

واضاف التقرير أن بيل مقتنع بإمكانيات المدرب زين الدين زيدان وإمكانية العودة لمستواه تحت قيادته مرة أخرى في الموسم المقبل، وبالتالي قرر استمرار مغامرته مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وغاب جاريث بيل عن ريـال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وشارك كبديل في المباراة التي فاز بها النادي الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف وحصد البطولة الثانية عشر.

يذكر أن ريـال مدريد اقترب من الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل انتقال مهاجمه ألفارو موراتا إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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