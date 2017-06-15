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واتفورد يدخل المنافسة مع نابولي وفالنسيا على حارس اليوفي

واتفورد يدخل المنافسة مع نابولي وفالنسيا على حارس اليوفي

By admin
15 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق واتفورد الإنجليزي قد دخل الصراع على حارس مرمى فريق يوفنتوس نيربرتو نيتو من أجل الحصول على خدماته الفترة القادمة.
ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية ان واتفورد قد دخل صراع ثلاثي على الحارس البرازيلي نيتو للحصول عليه في الميركاتو الصيفي القادم.
وحسب التقارير فإن فريقي نابولي الإيطالي وفالنسيا الأسباني في المنافسة من أجل الحصول على حارس اليوفي الثاني .
ويذكر أن اليوفي قد قام بتقدير سعر نيتو ذو الـ27 عامًا بمبلغ 8 مليون أسترليني ، ويرتبط اللاعب بعقد مع الفريق حتى عام 2019 .
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