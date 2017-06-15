يوفنتوس يستعد للتعاقد مع نزونزي من إشبيلية

يستعد الفرنسي ستيفان نزونزي لاعب وسط إشبيلية الأسباني للموافقة على الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الحالي.

نزونزي الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الأسباني كان قد تألق الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي محرزاً ثلاثة أهداف وصانعاً لثلاثة أهداف في كل البطولات مع الفريق الأندلسي.

وتشير التقارير الصحفية إلى موافقة ستيفان نزونزي على الرحيل من الفريق الأسباني إلى بطل الدوري الإيطالي.

الشرط الجزائي لستيفان نزونزي يبلغ 40 مليون يورو، ويتفهم غول ان إشبيلية سيرغب في الموافقة على العروض المقدمة للاعب.

يوفنتوس يعد عرضاً للتعاقد مع نزونزي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي لإشبيلية على عامين أو ثلاثة أعوام.

ويرغب النادي الأندلسي في تعويض نزونزي بماريو ليمينا لاعب يوفنتوس المقدرة قيمته ب20 مليون يورو الذي يرغب إيفرتون الإنجليزي في ضمه أيضاً.

وفي حال تعاقد يوفنتوس مع نزونزي، سيواجه الفرنسي منافسة لحجز مكان في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز مع لاعبي وسط البيانكونيري الحاليين سامي خضيرة، وميراليم بيانتش، وكلاوديو ماركيزيو.

الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس كان قد أكد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم باتريك شيك لاعب سامبدوريا الإيطالي، والبولندي تشيزني حارس مرمى أرسنال الإنجليزي.

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