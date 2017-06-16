ألفيش ينصح ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس

قدم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مستوى أكثر من رائع مع ناديه يوفنتوس بالموسم المنتهي وأصبح أحد أفضل النجوم الصاعدين بالقارة العجوز مما جعل الكثير من الأندية تسعى للتعاقد معه.

وحول تقارير الصحف الكبرى أكدت أن اللاعب هدف لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى بعض الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات زميله الحالي داني ألفيش حول ذلك قال: “لقد تحدثت مع ديبالا كثيرًا حول مستقبله وقد أخبرته أنه يومًا ما سيكون عليه الرحيل عن يوفي من أجل التطور والتقدم خطوة للأمام”.

وتابع: “لا أعلم متى سيحدث ذلك ولكن سنرى”.

كان الدولي الأرجنتيني قد صرح قبل ذلك وقال: “لقد تلقيت العديد من العروض الإنجليزية الصيف الماضي ولكن فضلت يوفنتوس، هذا الدوري يعتمد على الدفاع وأن أحاول أن أتعلم الكثير هنا من أجل اللعب بقوة في الدوري الإنجليزي بالمستقبل”.

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