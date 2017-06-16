ألكاراز غير مهتم بتعيين مدرب محلي وزطشي قد يكتفي بالطاقم الحالي

كشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز غير مهتم إطلاقا بموضوع المدرب المساعد المحلي الذي سيكون إلى جانبه في الطاقم الفني للخضر ولم يسأل حتى رئيس الفاف عن القضية، خاصة أن زطشي وأثناء الاتفاق معه اشترط أن يكون المدرب المساعد ومدرب الحراس من اختيار الفاف وبعد أن تم التعاقد مع المدرب عزيز بوراس لتدريب حراس الخضر لا يزال اسم المدرب المساعد المحلي غير معروف لحد الآن رغم تداول العديد من الأسماء يتواجد في مقدمتها مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي.

قد يطلب من زطشي عدم جلب أي مساعد

بعد أن أشرف على أول تربص للمنتخب الوطني والذي مر في أجواء جد عادية وسط تجاوب كبير من اللاعبين وتحكم تام من أعضاء طاقمه في البرنامج الذي ضبط خلال التربص، يفكر الإسباني جيدا بحسب مقربين في الحديث مع رئيس الفاف والطلب منه عدم جلب أي مساعد في طاقمه الفني بما أنه ومساعداه قادرون على التكفل بكل الأمور الفنية للمنتخب الأول وليسوا في حاجة لمساعد آخر.

شرع في التحضير لتربص المحليين رفقة مساعديه

بحسب ذات المصادر فإن ألكاراز شرع في وضع خطة عمل للتربص القادم للمنتخب المحلي الذي سينطلق بداية شهر أوت القادم من أجل تحضير مواجهة المنتخب الليبي في إطار ذهاب تصفيات “شان” 2018 بكينيا وذلك رفقة مساعديه بما انه يملك حاليا فكرة عن لاعبي البطولة الوطنية وأشرف على تربص للمحليين في سيدي موسى بتواجد المنتخب الأولمبي الذي كان وقتها يحضر للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية بأذربيجان دون حتى انتظار تعيين الفاف لمدرب مساعد للعمل معه.

سينسق مع المديرية الفنية لتحضير التربص

سيقوم الناخب الوطني ورفقة مساعديه بالتنسيق مع المديرية الفنية الوطنية من أجل برمجة التربص الذي سيسبق مواجهة المنتخب الليبي المقررة في الفترة الممتدة بين 11 و13 أوت بالجزائر وبعدها لقاء العودة بين 18 و20 من نفس الشهر دون انتظار تعيين مدرب محلي وفي حال تم ذلك ستختلف الأمور ويتكفل هو بإعداد قائمة اللاعبين لأنه الأكثر معرفة للمحليين.

تصفيات “الشان” حتمت التعاقد مع مدرب محلي

رغم أن الناخب الوطني ليس في حاجة إلى مدرب مساعد آخر في طاقمه الفني والفاف هي التي اشترطت ذلك وألكاراز يكون قد اقتنع بأنه لا فائدة من تواجد مساعد إلى جانبه بعد إشرافه على أول تربص، غير أن مشاركة الجزائر في تصفيات كأس إفريقيا للمحليين حتم على زطشي ضرورة التعاقد مع مدرب محلي يكون أكثر معرفة للاعبين المحليين.

ب-بكوش