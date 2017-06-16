أندرلخت يسعى لتجديد عقد هني ويحدد سعره بـ25 مليون أورو في حال بيعه

كشفت صحيفة “هيت نيوس بلاد” البلجيكية أمس الخميس أن إدارة نادي أدرلخت بدأت تشعر ببعض القلق إزاء بعض الأخبار الصادرة مؤخرا عن استهداف بعض الأندية لأهم لاعبيها، الصحيفة السابقة قالت أن أهم المستهدفين في أندرلخت الشاب لياندر داندونكر والدولي الجزائري سفيان هني وقد أعلنت الإدارة أن بيع هذين اللاعبين لن يكون سوى بمبلغ كبيرة وبالضبط 38 مليونا للأول و25 مليونا للجزائري .

مستوى الجزائري جلب إليه أنظار عديد الأندية

بحسب تقارير صحفية موازية فإن قلق إدارة نادي أندرخلت حول هني مبرر، الدولي الجزائري توج بطلا للدوري البلجيكي كما أنه اختير أحسن صانع ألعاب بـ14 تمريرة حاسمة يضاف إليها مستواه الكبير في الدوري الأوروبي وهو ما جلب إليه أنظار عديد الأندية، التقارير لم تشر أيضا لتألق هني مع المنتخب فرغم بدايته قبل ستة أشهر فقط أصبح هني هدافه الأول.

الإدارة ترفض تسريحه مبدئيا وستسعى لإقناعه بالتجديد في الاستئناف

موقع “7 على 7 ” البلجيكي هذه المرة قال أن إدارة أندرلخت ستقوم بإجراء جديد لإبعاد المتربصين بهني، فبعد الرفع من سعره لدرجة كبيرة ستقوم الإدارة بالاجتماع به بوكيل أعماله في أول حصة تدريبية عند استئناف التدريبات الجماعية (بداية جويلية) وهذا من أجل إقناعه بتجديد عقده، فرغم أنه قدم الموسم الماضي فقط وعقده ممتد لثلاث سنوات أخرى إلا أن إدارة أندرلخت لا تأبه للإغراءات وستمنح هني راتبا كبيرا يغنيه ربما عن الرحيل الموسم المقبل .

هني بدوره يفضل الاستقرار ولعب دوري الأبطال الموسم المقبل

من جانبه يبدو هني راضيا بوضعه حاليا مع الفريق، التقارير البلجيكية قالت أمس أن لاعب الخضر سعيد رغم بعض المشاكل التي لحقت به سواء من المدرب أو مع الأنصار الذين صفروا عليه كثيرا هذا الموسم لكن ورغم هذا يرغب هني في الاستمرار لأن أندرلخت سيلعب دور المجوعات من دوري الأبطال الموسم المقبل ولاعب الخضر لا يرغب في تضييع الفرصة، هني سيتسمر موسما إضافيا مع ناديه وبعد ذلك لكل حادث حديث، يذكر أن لاعب الخضر يحظى باهتمام نادي شتوتغارت الألماني وتألقه مستقبلا قد يضعه على لوائح انتقالات أندية أخرى .

بورقعة-ع