أقيل مدير فني لفريق شباب إسباني بعد أن حقق فريقه الفوز بخمسة وعشرين هدف دون مقابل، بسبب شعور إدارة الفريق أن النتيجة ضد روح اللعبة.

بعد أن حقق فريق “سيرانوس” أقل من 11 عامًا الفوز على “فالنسيا بينيكالاب سي”، تمت إقاله المدير الفني، حيث بابلو ألكايد مساعد النادي صرح لجريدة “البايس”: “نشجع على احترام الخصوم، وبعد الفوز الكبير قررنا رحيل المدير الفني”.

ومن ناحية أخرى رد محامي المدير الفني على إدارة النادي من خلال الصحف بأن المدير الفني لم يدفع لاعبيه للفوز بتلك النتيجة الكبيرة.

وكان فريق بينيكالاب سي فشل في تحقيق أي انتصار من 30 مباراة خاضها الموسم المنصرم ومتقبلًا شباكه 247 هدف، وتشير البايس الإسبانية، إلى أن الأمر ليس بغريب على مرة الشباب الإسبانية حيث تتوقف بعض الفرق بعد أن تسجل 10 أهداف.