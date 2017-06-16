إيفرتون يتعاقد مع كلاسين من أياكس

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده مع دافي كلاسين، من نادي إياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 27 مليون جنيه إسترليني.

شارك كلاسين، الذي حمل شارة قيادة أياكس، خلال الموسم المنتهي في 50 مباراة، وتمكن من إحراز 20 هدفا، وصناعة 12 آخرين.

وقال كلاسين، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إيفرتون أنه شعر بالسعادة الراحة حينما حضر إلى النادي، مؤكدًا “إيفرتون نادي عظيم”.

وأضاف النجم الهولندي، أنه تحدث مع رونالد كومان بعد التوقيع، وتحدثا في طريقة اللعب وأهداف النادي.

وتابع “كان أمر صعب على ترك أياكس .. لكني أشعر الآن أني أتخذت قرار جيد بالانتقال إلى إيفرتون”.

ومن جانبه أثنى كومان على كلاسين، مشيرًا إلى انه قائد ف الملعب رغم أنه 24 سنة فقط، قائلًا “أنا سعيد باحضار كلاسين إلى إيفرتون”.

وتابع “أنهينا صفقة قوية أخرى .. أنا سعيد بإنهاء الصفقات في وقت مبكر من ميركاتو الصيف .. وكلاسين مهاجم رائع وسيساعدنا كثيرًا”.

وكان إيفرتون قد أعلن عن التعاقد مع حارس المرمى جوردان بيكفورد، من نادي سندرلاند، حيث بلغت قيمة الصفقة 25 مليون جنيه إسترليني.