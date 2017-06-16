الاتحاد الياباني يحذر حليلوزيتش من تكرار حوادث السير

تلقى البوسني فاهيد لليلوزيتش المدير الفني لمنتخب اليابان لكرة القدم تحذيرًا من الاتحاد الياباني لكرة القدم، بسبب حادث سير بسيط تعرض له بسيارته منذ أيام.

واصطدمت سيارة البوسني البالغ 65 عامًا بسيارة أخرى في طوكيو بعد ظهر الخميس، وهو الحادث الثاني له في سنتين بعد صدمه سيارة أجرة في أغسطس 2015.

وقال رئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما لمراسلين: “نعتذر بشدة عن الازعاج الذي تسبب به هذا الحادث”.

وأضاف: “نحن مرتاحون لعدم خطورته وعدم إصابة أحد بجروح، لقد حذرنا المدرب مجددًا أن يتنبه أثناء القيادة”.

وتتصدر اليابان التي خرجت من ربع نهائي كأس آسيا 2015، ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام العراق، بفارق نقطة واحدة أمام السعودية وأستراليا.

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