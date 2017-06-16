الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثملاعب العالم
الاتحاد الياباني يحذر حليلوزيتش من تكرار حوادث السير

الاتحاد الياباني يحذر حليلوزيتش من تكرار حوادث السير

By admin
16 يونيو، 2017
3161
0
Share:

تلقى البوسني فاهيد لليلوزيتش المدير الفني لمنتخب اليابان لكرة القدم تحذيرًا من الاتحاد الياباني لكرة القدم، بسبب حادث سير بسيط تعرض له بسيارته منذ أيام.

واصطدمت سيارة البوسني البالغ 65 عامًا بسيارة أخرى في طوكيو بعد ظهر الخميس، وهو الحادث الثاني له في سنتين بعد صدمه سيارة أجرة في أغسطس 2015.

وقال رئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما لمراسلين: “نعتذر بشدة عن الازعاج الذي تسبب به هذا الحادث”.

وأضاف: “نحن مرتاحون لعدم خطورته وعدم إصابة أحد بجروح، لقد حذرنا المدرب مجددًا أن يتنبه أثناء القيادة”.

وتتصدر اليابان التي خرجت من ربع نهائي كأس آسيا 2015، ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام العراق، بفارق نقطة واحدة أمام السعودية وأستراليا.

goal

الموضوع السابق

نجم أتلانتا يجذب أنظار قطبي ميلانو

الموضوع التالي

موناكو يضم بيناليو من فولفسبورغ

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017