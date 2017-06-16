المدير التقني لنادي غازي عنتاب: “غيلاس يملك عروضا كثيرة من داخل  وخارج تركيا”

أدلى بولوت يوغون المدير التقني لنادي غازي عنتاب بتصريحات للإعلام التركي تكلم فيها عن خارطة الطريق التي سيسير عليها الفريق في الموسم المقبل، يوغون تكلم في تصريحه لموقع “أجانس سبور” أيضا عن أهم الصفقات وأهم اللاعبين المغادرين وهنا أشار لغيلاس، حيث بدأ أولا بالإشادة به والتأكيد على أنه لاعب كبير جدا ويملك صفات فنية وبدنية وتقنية رائعة وهو ما سيسهل عملية بيعه، ويعتبر بيع غيلاس من أولويات الإدارة نظرا لرفض اللاعب البقاء في الدرجة الثانية .

“لدينا حوالي أربعة عروض تركية لغيلاس”

الحديث عن رحيل غيلاس لا بد أن يرتبط بالحديث عن العروض، يوغون بولوت لم يخف أن إدارة ناديه تلقت عروضا كثيرة بخصوص الدولي الجزائري وبدأ بالحديث عن الأندية التركية، حيث كشف أن إدارته تلقت ما لا يقل عن أربعة عروض لكنه لم يشر إلى قبول أي منها ولم يشر أيضا لقيمها والأهم أنه لم يشر أيضا إلى الأندية المعنية ولو أن غيلاس ارتبط مؤخرا بأندية كثيرة وأكثر من أربعة مثل قونيا سبور، بورصا سبور، قيصري سبور، سيفاس سبو، أكيسشار سبور وغيرها .

“لدينا عروض من خارج تركيا وتحويله للخارج ممكن”

الجديد في حوار المدير التقني لنادي غازي عنتاب هو كشفه عن اهتمامات بعض الأندية بغيلاس وهي أندية تنشط خارج الدوري التركي، بولوت يوغون قال أن غيلاس مراقب وهناك بعض الاتصالات الأولية وأن تحويله بذلك خارج الدوري التركي قائم، ولم تشر الصحافة التركية سابقا لأي اهتمام خارجي بنبيل وهو أمر يبقى ممكنا خاصة من الدوري البرتغالي، حيث يحظى غيلاس هناك بسمعة جد طيبة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع موريرنشي ومع بورتو في أولى مواسمه.

بات أقرب لقونيا سبور بحسب الإعلام التركي

بالحديث عن انتقال غيلاس كشف موقع “غازي عنتاب سبور 27” المقرب جدا من غازي عنتاب أن لاعب الخضر بات أقرب لنادي قونيا سبور، إدارة قونيا تقدمت بعرض رسمي لغيلاس والإدارة تبدو موافقة عليه في انتظار حسم الأمور، وفي انتظار حسم الأمور دائما نشير إلى أن نبيل اقترب سابقا من عدة أندية من دون أن يوقع لأي منها ما يعني أن الفصل في مستقبله رسميا لن يكون سوى بوضعه التوقيع على العقد.

بورقعة-ع