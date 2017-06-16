باريس سان جيرمان يتخلى عن أوباميانغ

يسعى نادي باريس سان جيرمان لدعم الخط الهجومي بالفريق هذا الصيف وذلك من أجل العودة للمنافسة بقوة الموسم المقبل بعد تراجع المستوى مؤخرًا.

يرغب المدرب يوناي إيمري في التعاقد مع مهاجم من طراز كبير وأكدت تقارير الصحف أن إدارة العملاق الباريسي تستهدف أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند وأيضًا كلاين مبابي مهاجم موناكو الفرنسي.

وحول مستجدات ذلك الوضع أكدت مصادر “غول” أن النادي الفرنسي انسحب من سباق ضم المهاجم الجابوني لاعب أسود الفيستفاليا، حيث أن المدرب إيمري يفضل التعاقد مع مبابي.

وعلى جانب آخر تحدثت بعض التقارير أيضًا عن اهتمام الفريق بالنجم التشيلي ألكسيس سانشيز الذي يقترب من رحيله عن ناديه أرسنال هذا الصيف.

يذكر أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع سانشيز هذا الصيف وأبرزها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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