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بايرن يقاتل من أجل ضم فيراتي

بايرن يقاتل من أجل ضم فيراتي

By admin
16 يونيو، 2017
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يعد النجم الإيطالي ماركو فيراتي أحد أفضل نجوم الوسط في القارة العجوز بالوقت الحالي وظهر ذلك خلال المستوى الذي قدمه اللاعب مع ناديه باريس سان جيرمان بالمواسم الماضية.

وفي ظل ذلك التألق أصبح الدولي الإيطالي هدف للكثير من الأندية الكبرى هذا الصيف أبرزها برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

تحدثت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة أن إدارة العملاق البافاري تستهدف اللاعب هذا الصيف ولكن ترغب في دفع 45 مليون من أجله فقط، بينما يرغب النادي الباريسي في 65 مليون.

أكدت التقارير أن المدرب كارلو أنشيلوتي يضع اللاعب على رأس قائمته بالصيف الحالي وذلك من أجل دعم خط وسط الفريق.

يذكر أن الصحف الإسبانية المقربة من العملاق الكتالوني أكدت أن النادي يستعد لدفع مبلغ كبير من أجل فيراتي بالصيف الحالي ولكن المفاوضات معقدة حتى الآن.

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