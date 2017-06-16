تشيلي تفقد كلاوديو برافو في افتتاح مبارياتها بكأس القارات أمام الكاميرون

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن منتخب تشيلي سيفتقد لخدمات لاعبه كلاوديو برافو، حارس برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي في مباراتهم المقبلة أمام الكاميرون.

جاء هذا بحسب ما أكدت شبكة “اي اس بي ان”، والتي ذكرت أن النجم التشيلياني يعاني من اصابة في الفخذ، سيغيب على أثرها عن المباراة.

وكان برافو قد اصيب في مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالـ 27 من ابريل الماضي، وتعرض لانتكاسة اثناء تعافيه من الاصابة في الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن تشيلي بطل كوبا أمريكا ستواجه منتخب الكاميرون بطل القارة الافريقية يوم الأحد المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس القارات 2017 بروسيا.