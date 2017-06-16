تقارير إيطالية تؤكد رغبة دوناروما في الانضمام لصفوف ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما لاعب نادي ميلان الإيطالي يرغب في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وأن ذلك هو سبب رفضه للتجديد مع الروسونيري، وعرضًا مغريًا من نادي باريس سان جيرمان.

وأعلنت إدارة ميلان أن دوناروما قرر عدم تجديد تعاقده مع النادي، والذي سينتهى في يونيو 2018.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، فإن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف النادي الملكي.

وأشار التقرير إلى أن ميلان كان مستعدًا لرفع عقد دوناروما إلى خمسة ملايين يورو سنويًا، لكن مينو رايولا وكيل اللاعب أخبر ماركو فاسوني المدير التنفيذي للروسونيري أن مسألة التجديد لا تتعلق بالمال.

وتواصلت إدارة نادي باريس سان جيرمان مع دوناروما، وعرضت عليه مبلغًا ماليًا ضخمًا، بالإضافة لمنزل وسائق خاص، وهو ما رفضه اللاعب.

وحدد دوناروما رغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث لن يقبل بأي عرض من أي نادي آخر.

وفي حالة رفض ميلان بيع حارسه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإنه سيرحل بالمجان في صيف 2018.