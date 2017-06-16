جماهير القارات .. 4.705.550 متفرج في 28 ملعب والمكسيك تستحوذ على الأرقام القياسية

يمثل الحضور الجماهيري أحد المقاييس الهامة لتقييم نجاح البطولات الكبرى بالنظر للدوافع الكبيرة التي يجسدها هذا الحضور ويدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

ولأنها تضم منتخبات النخبة في كل قارات العالم فقد كانت بطولة القارات عامل جذب لعشاق كرة القدم من انطلاق مواجهتها الأولى بين السعودية والولايات المتحدة في افتتاح نسختها الأولى بتاريخ 15 أكتوبر 1992 بحضور 70 ألف متفرج، وحتى ختام نسختها التاسعة على ملعب ماراكانا الشهير بين العملاقين البرازيل وإسبانيا قبل نحو 4 سنوات أمام أنظار 73.531 متفرج.

4.705.550 من عشاق كرة القدم حرصوا على متابعة فعاليات هذه البطولة على مدار 124 مباراة شهدتها طوال نسخها التسع الماضية في 28 ملعب بمدن وعواصم 8 دول استضافت الحدث الكبير بمتوسط يقترب من 38 ألف متفرج في المباراة الواحدة.

في النسخة الأولى بلغ عدد الجماهير التي تابعت الوليد 196.500 في 4 مباريات فقط بمعدل 49.125 متفرج ثم وصل العدد إلى 804.659 في النسخة الماضية بالبرازيل خلال 16 مباراة بمتوسط 50.291 مشاهد.

أما النسخة الرابعة التي احتضنتها المكسيك عام 1999 فقد ضربت الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري على كافة المستويات بعد أن بلغ عدد من توافدوا على ستادي خاليسيكو في جوادا لاخارا والأزتيك بالعاصمة مكسيكو سيتي 970.000 متفرج منهم 110 ألف في المباراة النهائية بين المكسيك والبرازيل وهما رقمين قياسيين ظلا صامدين على مدار أكثر من 18 عاماً.

وإذا كان متوسط الحضور في النسخة المكسيكية قد بلغ 60.625 مشاهد في المدرجات فإن النسبة الأقل على هذا الصعيد شدتها النسخة الثالثة بالسعودية عام 1997 عندما شاهد المباريات الستة عشر 333.500 متفرج بمعدل 20.844 في اللقاء الواحد.