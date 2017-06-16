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حيرة حول مستقبل راكيتيتش مع برشلونة

حيرة حول مستقبل راكيتيتش مع برشلونة

By admin
16 يونيو، 2017
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قدم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش مستوى رائع مع نادي برشلونة الإسباني بالمواسم الماضية وأصبح قطعة أساسية في خط وسط الفريق بالرغم من عدم تعويض القائد تشافي هيرنانديز بصورة كاملة.

ومن جانب سوق الانتقالات الصيفية الحالية يسعى العملاق الكتالوني لدعم خط الوسط والخط الخلفي من أجل العودة للمنافسة بقوة الموسم المقبل بعد تراجع المستوى مؤخرًا وخسارة الدوري.

وفي تقارير الصحف الإسبانية المقربة من البلوجرانا أكدت أن راكي ليس معروض للبيع من قبل الإدارة بالوقت الحالي ولكن كل شيء جائز والنادي يرغب في 50 مليون من أجل رحيله.

يبدو أن لاعب الوسط جزء من خطة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي ولكن قد يرحل عن العملاق الكتالوني إذا كان هناك عرض جيد من أجله وهذا لتجديد دماء الفريق.

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