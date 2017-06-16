دانيلو يرفض الرحيل عن ريال مدريد

فشل الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو في تقديم المستوى المطلوب منه مع ناديه ريال مدريد الإسباني مؤخرًا وذلك ما جعل البعض يطالب برحيله هذا الصيف.

لا يشارك اللاعب أيضًا بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعتمد على الدولي الإسباني كارفخال في معظك المباريات.

ولكن كما أكدت مصادر “جول” فإن لاعب بورتو السابق لا يرغب في الرحيل عن النادي الملكي حيث أنه رفض الكثير من العروض التي قُدمت من أجله هذا الصيف.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا قد شارك النادي الملكي في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى الدوري الإسباني وذلك بالرغم من المشاركات القليلة.

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