رونالدو يريد الرحيل عن ريال مدريد

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء أكثر من رائع مع ناديه ريال مدريد بالموسم الأخير ونجح في قيادة الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، كما فاز بالدوري الإسباني على حساب الغريم برشلونة في الجولة الأخيرة.

يقترب الدون من الفوز بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه بعد ذلك الموسم الخرافي والمسيرة الرائعة التي قدمها مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد من قبله.

وفي مفاجأة مثيرة أكدت صحف البرتغال أن رونالدو يسعى للرحيل عن الدوري الإسباني، وأنه يعتقد أنها نهاية مسيرته مع ريال مدريد.

كان الدون قد تورط في قضية تهرب ضريبي مؤخرًا وتحدثت الصحف أنه قد تهرب من دفع مبلغ 14 مليون يورو.

تحدثت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية الشهيرة أن رونالدو قد يعود إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وجود اهتمام بالتعاقد معه من باريس سان جيرمان الفرنسي وبعض الأندية الصينية.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا أصبح الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بعد أن سجل 12 هدف في البطولة هذا الموسم.

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