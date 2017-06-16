ريال مدريد يبدأ التحضير لعملية التعاقد مع دوناروما

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ عملية التحضير للتعاقد مع الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما لاعب نادي ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع “ميلان نيوز” المهتم بأخبار الروسونيري، فإن إدارة النادي الملكي بدأت في محادثات مستمرة مع مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما، وأنه مستعد لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أنباء إيطالية أكدت أن الدولي الإيطالي يرغب في أن يصبح جزءًا من مشروع النادي الملكي في السنوات المقبلة.

وأضاف الموقع أن الاتفاق بين ريال مدريد وميلان يبدو قريبًا، خاصة وأن عقد دوناروما مع ميلان ينتهى في الصيف المقبل، ومع استعداد ريال مدريد لتقديم 30 مليون يورو فإنه قد يكون عرضًا لا يمكن رفضه.

وتبدى أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي رغبتها الشديدة في التعاقد مع الحارس الشاب، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسمين الماضيين رفقة الروسونيري.

وكانت إدارة ميلان قد أعلنت أن دوناروما قرر عدم تجديد تعاقده مع النادي، والذي سينتهى في جوان 2018.

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