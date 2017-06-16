ريفالدو وكلويفرت ينضمان لرونالدينيو في فريق الاساطير

يواجه فريق أساطير برشلونة نظيره أساطير مانسشتر يونايتد يوم 30 جوان الشهر الجاري في ملعب الكامب نو.

ونشرت صيحفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن أسطورتي البارسا باتريك كلويفرت وريفالدو سينضمان للفريق الذي سيواجه أساطير اليونايتد.

وسينضم الثنائي إلى قائمة لاعبي البارسا السابقين الذين تم الإعلان عنهم أمثال : رونالدينيو ، جيولي ، إدميلسون ، ديفيدز ، أنغوي ، غوزمان ، خوان كارلوس ، بوبيسكو ، نادال ،بيليتي ، أندرسون ، ديهو ، غويكويتكسيا ومنديتا .

ومن ناحية أخرى فإن فريق اليونايتد سيمثله العديد من اللاعبين مثل : بول سكولز ، ديمتار بيرباتوف ، داويت يورك ، بيتر بلومكفيست ، كوينتون فورتشن ، كارل بوبورسكي ، جي سونغ بارك ، ميكيل سيلفستر.

ويذكر ان هذه المباراة سيخصص دخلها لمرضى أورام الأطفال ، وسيكون سعر التذكرة يتراوح بين 10 إلى 19 يورو .