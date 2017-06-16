زطشي مستاء من مضوي وقد يتراجع عن التعاقد معه

أسرت مصادر مقربة من رئيس الفاف خير الدين زطشي أن هذا الأخير مستاء من مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي والاسم الأوفر حظا للتواجد في الطاقم الفني للخضر إلى جانب الإسباني ألكاراز وذلك عقب الخرجة الأخيرة لمضوي أثناء تسلم الوفاق لذرع البطولة الوطنية وغيابه عن حفل استلام الميداليات في حضور رئيس الفاف والوزير ولد علي وهو ما اعتبر انتقاصا من قيمة الرجلين رغم أن المدرب الحائز على رابطة أبطال إفريقيا كان له عذر جعله يغادر عقب ما حدث له مع لاعبه في الفريق عبد المومن جابو وليس لعدم مقابلة الرجلين.

رئيس الفاف قد يبحث عن اسم آخر

بعد الذي حدث في ملعب الثامن ماي بسطيف للمدرب مضوي وما فهمه رئيس الفاف يسير هذا الأخير للبحث عن اسم آخر لتولي منصب مدرب مساعد في المنتخب الأول إلى جانب الإسباني ألكاراز بعد أن كان مضوي المرشح الأول ودخل في مفاوضات أولية مع مسؤولي المنتخب توقفت بسبب ارتباطه مع الوفاق في البطولة والتي كانت ستستأنف في هذه الأيام على أن يلتحق بالخضر في تربص المنتخب المحلي القادم.

عدم تواجده في تربص المحليين يعني عدم التحاقه مستقبلا

رغم أن القرار النهائي بتعيين مضوي في الطاقم الفني للخضر لم يتخذ بصفة رسمية رغم استياء رئيس الفاف منه، غير أن الأكيد المتوج بلقب البطولة الجزائرية وفي حال لم يتواجد في التربص القادم للمنتخب المحلي فلن يلتحق مستقبلا بالخضر، لأن الفاف ستكون قبل هذا التاريخ قد فصلت في الموضوع سواء بجلب مدرب مساعد أو الإبقاء على الطاقم الحالي دون زيادة.

ب-بكوش