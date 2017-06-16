غلام يخالف وكيل أعماله ويطالبه بضرورة الجلوس والتفاوض من أجل التجديد

فجرت شبكة سكاي سبور الإيطالية يوم أمس مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الدولي الجزائري فوزي غلام، حيث قالت الشبكة الرائدة أن رغبة غلام مخالفة لرغبة وكيله جورج مينديس، حيث طالب فوزي من موكله ضرورة الإسراع في تجديد العقد رغم أن هذا ليس رأي مينديس الذي رفض التجديد في عديد المناسبات وطالب الإدارة برفع عرضها المالي، التقارير الإيطالية لم تشر إلى نوع من الصراع بين غلام ومينديس لكنها اكتفت بالإشارة أن أراءهما حول المستقبل غير متطابقة .

السكاي: ” مينديس طالب إدارة نابولي بالتريث رغبة منه في البحث عن عروض أحسن”

شبكة “سكاي سبور” قالت أن وكيل غلام البرتغالي جورج مينديس وكيل خبير ومتمرس، حيث فرض ضغطا رهيبا على إدارة نابولي في الأيام الأخيرة برفضه التجديد وأكد أن رده في كل مرة حول طلبات الجلوس لتفاوض” الوقت غير مناسب ” السكاي سبور قالت أن مينديس يبحث حاليا عن عروض أحسن لغلام وإن وجد ستكون وسيلة ضغط من أجل رفع الراتب السنوي وعمولته شخصيا في عقد الجزائري أو تركه يرحل.

” مينديس يرغب في الحصول على عرض كبير من ميلان لكن ولحد الساعة لم ينجح”

يبدو أن وجهة مينديس معروفة بحسب الطليان، حيث كشفت شبكة سكاي أنه متواجد حاليا في ميلان من أجل التفاوض حول مستقبل عديد اللاعبين ومن بينهم فوزي، الشبكة الإيطالية أكدت أن مينديس يرغب في تسويق غلام لميلان أو على الأقل الحصول منهم على عرض كبير لكن ولحد الساعة لم يحصل عليه، للإشارة فإن تقارير سابقة كشفت أن ميلان قدم عرضا جيدا لغلام لكن شبكة سكاي نسفت هذه الأخبار وأشارت للعكس .

بورقعة-ع