فالفيردي يحسم مستقبل بعض نجوم برشلونة

يسعى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي لتدعيم صفوف فريقه برشلونة خلال ميركاتو الصيف الحالي وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل والمهمة الجديدة مع العملاق الكتالوني.

قامت إدارة كامب نو بالتعاقد مع مدرب أتليتك بيلباو السابق مؤخرًا وذلك من أجل خلافة المدرب السابق لويس إنريكي الذي قرر الرحيل عن الفريق بعد تراجع النتائج هذا الموسم.

وفي تقارير صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من العملاق الكتالوني أكدت أن فالفيردي قد أجتمع بالإدارة من أجل التحدث عن مستقبل البعض مع الفريق.

وقالت الصحيفة أنه فتح الباب أمام رحيل النجم التركي أردا توران بينما وافق على بقاء أليكس فيدال ودنيس سواريز وأندريا جوزيز ولوكاس ديني.

يذكر أن هؤلاء النجوم تم التعاقد معهم الصيف الماضي ولكنهم لم يقدموا المستوى المطلوب تحت قيادة إنريكي مما جعلهم يتعرضوا للكثير من النقد والهجوم.

goal