فيراتي يلقي تلميحا جديدا يؤكد اقترابه من برشلونة

ألقي النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلميحًا جديدًا يؤكد أنه اقترب من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواجد فيراتي على غلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، والمعروفة بانتمائها لمنطقة كتالونيا، وهو يحمل نسخة من عدد الثلاثاء الماضي للصحيفة ذاتها.

وكانت الصحيفة الكتالونية قد ادعت في عدد الثلاثاء الماضي أن فيراتي قريب للغاية من التعاقد مع برشلونة، وأنه مهتم باللعب في صفوف البلوجرانا.

وقال فيراتي في تصريحات نقلتها “موندو ديبورتيفو”: “أنا آسف، لكن لا يمكنني الآن الحديث عن مستقبلي”.

وأكدت الصحيفة أن فيراتي ووكيله دوناتو دي كامبلي يرغبون في التزام الصمت، بعد أن أخبروا إدارة باريس سان جيرمان برغبة اللاعب في الرحيل.