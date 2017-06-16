فيغولي: ” لا أفكر في الانتقال للبي أس جي وتركيزي منصب على واست هام”

أدلى لاعب الخضر ونادي واست هام سفيان فيغولي بتصريحات لراديو “أر أمس سي” الفرنسي تكلم فيها بالخصوص عن مستقبله الكروي، فيغولي بدأ حديثه بالموسم السيئ الذي مر عليه وقال:” لقد قدمت فترة تحضيرات ممتازة جدا لكن وقبل بدء الدوري أصبت وابتعدت لشهر ونصف، العودة كانت صعبة لأن المدرب كان قد اختار الفريق وكان من الصعب إجلاس أحدهم على الدكة كما أن حالتي البدنية كانت متراجعة مقارنة بزملائي وهو ما صعب الأمور علي ” وكان فيغولي قد بدأ الموسم أساسيا وقدم مستويات كبيرة في تصفيات الدوري الأوروبي لكن إصابته أخلطت كل الأوراق وأبعدته لغاية نهاية الموسم حيث قدم مستويات يمكن أن يقال عنها أنها جيدة .

“هذا أسوأ موسم لي منذ احترافي لكني سأستنبط منه عديد الفوائد”

فيغولي واصل حديثه عن موسمه المنقضي والذي وصفه بأسوأ موسم له منذ احترافه كرة القدم قبل تسع سنوات وأضاف:” هذا أسوأ موسم لي على الإطلاق منذ احترافي كرة القدم خاصة من ناحية الوقت، حيث لم ألعب كثيرا لكن رغم ذلك فيه العديد من الإيجابيات فأنا لاعب جديد في الدوري الإنجليزي وقد ربحت بعض الخبرة وأستند عليها لتقديم الأحسن الموسم المقبل” .

“لدي سنتان إضافيتان في عقدي وليس لدي أي نية في الرحيل”

لاعب غرونوبل السابق تكلم بعد ذلك عن مستقبله وعن إمكانية رحيله، حيث نفى الأمر جملة وتفصيلا حين قال:” لدي سنتان في عقدي مع واست هام وكما سبق و أشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سأبقى في واست هام، سأستأنف تدريباتي يوم العاشر من جويلية وليس لدي أي نية في الرحيل، أنا مستعد للقاء المدرب و الإدارة والحديث حول مستقبلي لكن في ذهني أنا لاعب في واست هام ولن أغادره الموسم المقبل “.

“لن أغادر واست هام، لا لباريس سان جرمان ولا لغيره”

بما أنه تحاور مع وسيلة إعلام فرنسية فقد سئل فيغولي عن العودة لباريس سان جرمان فريق القلب، فيغولي فاجأ الجميع حين رفض ذلك جملة وتفصيلا رغم أن وضعه لا يسمح له أبدا برفض عملاق من عمالقة الكرة الأوروبية وفي هذا الشأن قال:” قضيت موسما واحدا في واست هام وليس لدي أي نية في الهروب أريد الاستمرار ولن أنتقل لا لباريس سان جرمان ولا لغيره، أنا سعيد بالعمل مع واحد من أحسن المدربين وأيضا مع واحد من أحسن المدربين المساعدين الذين سبق لي وعملت معه سابقا في فالنسيا” .

بورقعة-ع