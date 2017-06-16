كورتوا يرفض تجديد لتشيلسي وينتظر عرضًا جديدًا

رفض الحارس البليجكي تيبو كورتوا، العقد المقدم له من تشيلسي الإنجليزي لتجديد تعاقده، ليثير الجدل خاصة مع وجود اهتمام من ريال مدريد الإسباني بضم الحارس.

ويحصل كورتوا على 100 جنية إستيرليني في الأسبوع ويرغب في مضاعفة راتبه، قبل بداية الموسم المقبل.

ويسعى ريال مدريد بتأمين مركز حراسة المرمى، حيث يحاول الملكي الحصول على خدمات أي من تيبو كورتوا وديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد، ليحل بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس، في الموسم المقبل.

ويمتلك كروتوا عامين في عقده مع البلوز، وسينضم للتدريبات أبطال الدوري الإنجليزي في النصف الثاني من يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن الحارس البديل أسمير بيجوفيتش ترك الفريق لينضم لصفوف بورنموث من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب، وتقرب عدد من التقارير الحارس الأرجنتيني ويلي كابييرو من اللعب بقميص البلوز بعد بعقد انتقال حر بعد نهاية تقاعده مع مانشستر سيتي.

وحافظ كورتوا على نظافة شباكه في 16 مباراة الموسم المنصرم، ليقود فريقه للفوز بلقب البريميرليج للمرة الثانية في أخر ثلاث سنوات.

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