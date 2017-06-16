كونتي سعيد في تشيلسي ولا ينوي مغادرة ستامفورد بريدج

كشفت تقارير صحفية ان تشيلسي واثق من مدرب الفريق أنطونيو كونتي سعيد في النادي ، على الرغم من التكهنات بانه يدرس مستقبله.

وقد ادعى جيانلوكا دي مارزيو المتحدث باسم شبكة سكاي سبورت إيطاليا، مساء الخميس أن العلاقة بين كونتي وتشيلسي قد بدأت بالتصدع بسبب نقص الاستثمار.

ومع ذلك أوضح موقع فوتبول إيطاليا ان كونتي لا يزال ملتزماً تجاه بقائه في لندن كمدرباً للبلوز ، مشيراً الى انه سعيد في تشيلسي ولا ينوي الرحيل.

وعلاوة على ذلك، أكدت إدارة تشيلسي انها تدرك أهداف كونتي وسوف تستمر جهودها لدعم الفريق تحت قيادته.

وقد قاد كونتي فريق تشيلسي إلى لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، في أول مواسمه في ستامفورد بريدج.