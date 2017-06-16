لؤلؤة إستوديانتس على رادار يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي إهتمامه ورغبته بالحصول على توقيع لاعب خط وسط إستوديانتس الارجنتيني سانتياغو أسكاسيبار الملقب ب(خافيير ماسكيرانو الجديد).

وذكر موقع فوتبول إيطاليا وفقاً للتقارير الواردة من صحيفة توتو سبورت الايطالية ان يوفنتوس حريص على التوقيع مع أسكاسيبار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب اليوفي في التعاقد مع اللاعب الارجنتيني أسكاسيبار ، ثم إعارته لنادٍ آخر في الدوري الايطالي بين ساسولو وبولونيا لكسب المزيد من الخبرة والتأقلم على الاجواء الايطالية قبل اللعب مع البيانكونيري.

وبصرف النظر عن تجربة الفريق الأول، فإن أسكاسيبار البالغ من العمر 20 عاما لا يحمل حالياً جواز سفر الاتحاد الأوروبي.

ويمثل أسكاسيبار منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2016 وكأس العالم تحت 20 سنة.