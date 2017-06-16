لابورتا: ميسي كان قريبًا من الانتر في 2006

كشف رئيس نادي برشلونة السابق خوان لابورتا أن نجم الفريق ليونيل ميسي كان قريبًا من الإنتقال إلى فريق انتر ميلان في عام 2006 .

ونشرت صحيفة آس الأسبانية تصريحات خوان لابورتا التي أكد من خلالها على أن الانتر كان على مقربة من خطف ليو ميسي .

وقال: قدم الانتر في عام 2006 عرضًا للحصول على ميسي ، وكانوا على إستعداد لدفع 150 مليون يورو ، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرفع الشرط الجزائي إلى 250 مليون .

وأضاف: ولكن كنت دائمًا هادئ بسبب علاقتي مع والده خورخي ، وأكدت له أن هذا البند لأن النادي لا يرغب في بيعه وقلت أن أبنك سيكون أعظم لاعب في التاريخ.