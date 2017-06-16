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لابورتا: ميسي كان قريبًا من الانتر في 2006

لابورتا: ميسي كان قريبًا من الانتر في 2006

By admin
16 يونيو، 2017
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كشف رئيس نادي برشلونة السابق خوان لابورتا أن نجم الفريق ليونيل ميسي كان قريبًا من الإنتقال إلى فريق انتر ميلان في عام 2006 .
ونشرت صحيفة آس الأسبانية تصريحات خوان لابورتا التي أكد من خلالها على أن الانتر كان على مقربة من خطف ليو ميسي .
وقال: قدم الانتر في عام 2006 عرضًا للحصول على ميسي ، وكانوا على إستعداد لدفع 150 مليون يورو ، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرفع الشرط الجزائي إلى 250 مليون .
وأضاف: ولكن كنت دائمًا هادئ بسبب علاقتي مع والده خورخي ، وأكدت له أن هذا البند لأن النادي لا يرغب في بيعه وقلت أن أبنك سيكون أعظم لاعب في التاريخ.
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