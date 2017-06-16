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لاس بالماس يؤكد إهتمامه بضم نجم إنتر ميلان

لاس بالماس يؤكد إهتمامه بضم نجم إنتر ميلان

By admin
16 يونيو، 2017
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أكد نادي لاس بالماس الاسباني اهتمامهم بالتوقيع مع غابرييل باربوسا لاعب إنتر ميلان الايطالي ، لكنهم يصرون ان لاعب الانتر ليس هدفهم الوحيد لتدعيم الهجوم.
ويقال إن إنتر ميلان مستعد للسماح لجابيجول بالانضمام إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة، ولكن من المفهوم أن البرازيلي رافض فكرة اللعب للاس بالماس.
وقال المدير الرياضي للاس بالماس توني كروز في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليل:لقد سافرنا الى ميلان لفتح محادثات جديدة مع الانتر بشأن جابيجول.
واضاف:انه واحد من أهدافنا الصيفية ولكنه ليس هدفنا الوحيد ، ولدينا لاعبين عديدين.
وتابع:نحن نادٍ طموح ، ونرغب في جلب لاعبين مميزين.
وأختتم قائلا:نحن نتحدث عن لاعب كبير هنا. انه واحد من الاحتمالات لدينا. إذا حدث شيء ما، سنعلن عنه.
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