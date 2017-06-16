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لاعب اليونايتد يدخل دائرة إهتمامات روما

لاعب اليونايتد يدخل دائرة إهتمامات روما

By admin
16 يونيو، 2017
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أبدى نادي روما اهتمامه بمنح لاعب فريق مانشستر يونايتد، عدنان يانوزاي، فرصة التألق في الدوري الإيطالي.
وتخرج الجناح البلجيكي من أكاديمية الشياطين الحمر عام 2011، ولم يتمكن من إثبات نفسه خلال فترات الإعارة في فريق بوروسيا دورتموند وسندرلاند.
وذكر موقع فوتبول إيطاليا ان المدير الرياضي للذئاب مونشي يرغب في جلب اللاعب صاحب الـ22 عامًا إلى الأولمبيكو الموسم المقبل.
وسيواجه روما منافسة مرتقبة مع ريال سوسيداد للحصول على خدمات يانوزاي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد يانوزاي في الأولد ترافورد في جوان 2018.
قضى يانوزاي هذا الموسم على سبيل الإعارة في سندرلاند، وفشل في تسجيل هدف واحد في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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