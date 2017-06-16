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موناكو يضم بيناليو من فولفسبورغ

موناكو يضم بيناليو من فولفسبورغ

By admin
16 يونيو، 2017
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وقع الحارس دييغو بيناليو على عقود انتقاله لنادي موناكو الفرنسي، عقب رحيله عن نادي فولفسبورغ الألماني.

الحارس البالغ 33 عامًا، رحل عن فولكسفاغن أرينا، من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا، لينضم لفريق الإمارة الفرنسية بعقد يمتد حتى 2020.

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الحارس السويسري سينافس الكرواتي دانيال سوباسيتش والإيطالي مورغان دي سانتيس من أجل أن يحظى بحراسة عرين الفريق الذي يدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وقال اللاعب: “أنه لشرف اللعب بقميص موناكو،  أبطال فرنسا الحاليين، لقد تابعت نتائج الفريق العام الأخير، ولقد حققوا إنجاز رائع، لقد شاهدت تطور فالكاو ومبابي، ولا أطيق الانتظار للعب بقميص الفريق، سأفعل كل شيء من أجل الفريق”.

وترك بيناليو فولفسبورغ بعد أن خاض الموسم الماضي 14 لقاء في الدوري الألماني، حيث أكد الفريق الألماني أن الحارس سيعود مجددًا للفريق في المستقبل.

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