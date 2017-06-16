موهبة برشلونة الشابة على أعتاب مانشستر سيتي

يقترب نادي برشلونة الإسباني من فقدان خدمات لاعبه الشاب إيريك غارسيا البالغ 16 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي.

ويعد غارسيا واحد من أفضل مواهب اللاماسيا الواعدة، وأعلن نادي برشلونة عن عدم تقديمه عقد للاعب يوم الخميس الماضي.

ويعاني مانشستر سيتي من ضم أي لاعب من فرق شباب الفرق الإنجليزية، بحسب إيقاف من الاتحاد الإنجليزي، ويمتلك برشلونة العديد من اللاعبين الذين خرجوا من لاماسيا في سن صغير برواتب أعلى وعادوا مرة أخرى للكامب نو، كسيسك فابريغاس وجيرارد بيكي، حيث سيعد خروج غارسيا من اللامسيا خسارة جديدة للأكاديمية.

وأنضم غارسيا الذي يلعب بمركز قلب الدفاع، لفريق تحت تسع سنوات منذ موسم 2009-10، ولا ينوي برشلونة في الوقت الحالي تجديد عقد اللاعب، ليدخل في منافسة مع مانشستر سيتي الذي يسعى لخطف اللاعب.

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