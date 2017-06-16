ناديان تركيان يراقبان بن زية ويسعيان لضمه

كشفت تقارير فرنسية أن مستقبل لاعب الخضر ياسين بن زية لم يتحدد بعد وأن رحيله عن ليل يبقى واردا جدا، صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية الجهوية قالت أن ناديين تركيين يراقبان وضع الجزائري ويرغبان في ضمه الموسم المقبل، الصحيفة السابقة الذكر لم تشر لاسمي هذين الناديين ولا لرأي إدارة نادي ليل ولكنها اكتفت فقط بالتأكيد على أنهما راغبان في ضم الجزائري الموسم المقبل، وقدم بن زية نهاية موسم جد مميزة يضاف إليها إمكانياته الكبيرة المعروفة عنه لما كان في الفئات السنية لنادي ليون والمنتخبات الفرنسية وهي أمور يمكن أن تغري الأندية من أجل انتدابه .

ياسين يرغب في البقاء والعمل مع المدرب الجديد مارسيلو بيلسا

في انتظار اتضاح الرؤى أكثر حول هوية الناديين التركيين ومهية العرضين المقدمين نشير إلى أن لاعب الخضر لا يرغب بترك ليل الموسم المقبل، ياسين سبق وصرح أنه يرغب في البقاء والعمل مع المدرب الجديد مارسيلو بيلسا وأنه متشوق لأول حصة تدريبية بقيادة الأرجنتيني كما وعد في تصريحاته بتقديم مستويات كبيرة مستقبلا لمساعدة فريقه، وتبقى رغبة بن زية وحدها غير كافية لإبقائه حيث وجب أن تتوافق مع رغبة المدرب أولا والإدارة في المقام الثاني وفي حال رغبت الإدارة في القيام بثورة كما يشاع فإن خريج مدرسة ليون يمكن أن يكون الضحية .

بورقعة-ع