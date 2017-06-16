الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
ناينغولان يكشف هوية أقوى خصم لعب ضده

ناينغولان يكشف هوية أقوى خصم لعب ضده

By admin
16 يونيو، 2017
2699
0
Share:
كشف لاعب خط وسط روما رادجا ناينغولان عن هوية أقوى خصم لعب ضده خلال مسيرته الكروية.
وبسؤال ناينغولان عن أصعب خصم لعب ضده ، رد البلجيكي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:وأود أن أقول انه جورجينيو لاعب نابولي.
واضاف انه يلعب دائما في منطقة الوسط، مع مرور متر واحد على الاطراف ، ومن الصعب المرور من خلاله او اعتراضه ، فهو رائع جداً في قطع الكرات وتوصيل الكرة لزملائه.
وتابع:انه يجيد توزيع الكرة بسرعة كبيرة ، ويجب ان يكون لديك الكثير من الطاقة حتى تستطيع مجاراته ، فمن الصعب مواجهته.
الموضوع السابق

وكيل لوكاس بيريز: إشبيلية وديبورتيفو يريدان التعاقد ...

الموضوع التالي

لؤلؤة إستوديانتس على رادار يوفنتوس

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017