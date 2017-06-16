ناينغولان يكشف هوية أقوى خصم لعب ضده

كشف لاعب خط وسط روما رادجا ناينغولان عن هوية أقوى خصم لعب ضده خلال مسيرته الكروية.

وبسؤال ناينغولان عن أصعب خصم لعب ضده ، رد البلجيكي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:وأود أن أقول انه جورجينيو لاعب نابولي.

واضاف انه يلعب دائما في منطقة الوسط، مع مرور متر واحد على الاطراف ، ومن الصعب المرور من خلاله او اعتراضه ، فهو رائع جداً في قطع الكرات وتوصيل الكرة لزملائه.

وتابع:انه يجيد توزيع الكرة بسرعة كبيرة ، ويجب ان يكون لديك الكثير من الطاقة حتى تستطيع مجاراته ، فمن الصعب مواجهته.