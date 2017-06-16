نجم أتلانتا يجذب أنظار قطبي ميلانو

أشارت تقارير صحفية إيطالية ان نادي إنتر ميلان أشعل الصراع مع جاره آي سي ميلان للحصول على توقيع نجم أتلانتا أندريا كونتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي ان إنتر ميلان أنضم لجاره آي سي ميلان في صراع التعاقد مع كونتي لاعب أتلانتا ، حيث يرغب كلا الناديين في الظفر بخدماته قبل الآخر بعد تألق اللاعب وظهوره بشكل لافت للانظار تحت قيادة مدرب أتلانتا جاسبريني خلال منافسات الكالتشيو في الموسم المنقضي.

وكان ماريو جيوفريدي وكيل أعمال كونتي قد التقى مع المديرين التنفيذيين للروسونيري، وأعلن أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الادارة الصينية الجديدة ، ولكن في الوقت نفسه يرغب الانتر في ضمه بناءا على رغبات المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي.