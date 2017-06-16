نجم ميلان السابق: على دوناروما توضيح لماذا لم يجدد

قال جيوفاني جالي، نجم ميلان السابق، أنه يتعين على جانلويجي دوناروما أن يعلن سبب عدم تجديده مع الفريق.

ورفض دوناروما، حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي، تجديد تعاقده مع الفريق لفترة قادمة، بعدما أبلغ مينو رايولا، وكيل اللاعب إدارتحرير التفاصيلة عملاق إيطاليا بذلك.

وأوضح جالي، -الذي فاز مع ميلان ببطولتي دوري أبطال أوروبا-، أن الجميع ووكلاء اللاعبين يجب أن يدركوا أن نادي ميلان ليس كأي نادي قديم.

وتابع “ميلان فاز بـ 7 بطولات دوري أبطال أوروبا، وساعد شاب مثل دوناروما في المشاركة في سن صغيرة والتألق في الدوري الإيطالي”

وزاد بقوله “الآن دوناروما راشد ويجب أن يبرر لماذا قرر عدم التجديد .. إذا كان يريد أن يكسب الأموال فليقول، لكن ليس عدلًا ألا يجدد .. أريد أن اعرف الأسباب الحقيقية.

ويشار إلى أن أندية يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع الحارس ذو الـ 18 عامًا.

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