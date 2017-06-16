وكيل لوكاس بيريز: إشبيلية وديبورتيفو يريدان التعاقد معه

تحدث وكيل أعمال لوكاس بيريز مهاجم الارسنال عن العروض التي لدى يمتلكها اللاعب للرحيل عن صفوف الجانرز في الميركاتو الصيفي القادم.

ونشرت صحيفة ميرور تصريحات وكيل أعمال بيريز التي أكد من خلالها على أن فريقي إشبيلية وديبورتيفو لاكرونيا مهتمان بالتعاقد مع المهاجم الاسباني.

وقال: سيكون 3 جويلية الموعد الاساسي لبداية الفترة الأعدادية في الارسنال ، وكل شئ ممكن حتى هذا الموعد ، فرئيس ديبورتيفو يفكر في إعادته عليه وإشبيلية أيضًا مهتمين بالتعاقد معه.

ويذكر ان الارسنال قد تعاقد مع بيريز في الميركاتو الصيفي الماضي من ديبورتيفو لاكرونيا مقابل 17 مليون أسترليني ، إلا إنه لم يحصل على الوقت الكافي في الجانرز الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق.