وناس يمنح موافقته لنابولي ويضغط على بوردو لتسريحه

كشفت شبكة “سبور إيطاليا” أمس أن لاعب الخضر ونادي بوردو آدم وناس بات على بعد أيام فقط من التوقيع على عقد انتقاله لنادي نابولي، الموقع السابق قال أن آدم وافق على الانتقال لنادي بوردو وهو الآن في مرحلة الضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل، موقع “واب جيروندان” الفرنسي بدوره كشف يوم أمس أن وناس سيكون ثاني لاعب يغادر الفريق هذا الصيف لأن كل المؤشرات توحي بذلك .

إدارة بوردو رفضت أمس عرض السبعة ملايين وطالبت برفعه

إلى ذلك كشف موقع “واب جيروندان” أن نادي بوردو رفض رسميا عرض السبعة ملايين أورو التي تقدمت بها إدارة نابولي من أجل آدم، التقارير الفرنسية قالت أن إدارة بوردو تصر على مطالبها ولن تقبل بعرض أقل من 10 ملايين حتى أنها كشفت عن رغبة الإدارة في رفع مطالبها المالية لتصل لـ12 مليون أورو نظير الإصرار الكبير لنابولي على ضم الدولي الجزائري.

وكيل الفيفا داريو كانوفي: ” وناس سيأتي لنابولي من أجل تقوية الدكة”

بما أن صفقة وناس باتت على وشك الاتمام فقد بدأت الصحافة الإيطالية تتكلم عنها وعن الإيجابيات التي ستجلبها لفريق مثل نابولي، وكيل الفيفا داريو كانوفي أدلى يوم أمس بتصريحات لموقع “كالتشو نابولي 1926” ليتكلم عن صفقة الجزائري، حيث أكد أن إصرار الإدارة على ضمه نابع أساسا من رغبته في تقوية الدكة ووناس لن يلعب دورا أكبر من ذلك على الأقل في الموسم الأول.

وكيل الفيفا تشيزاريني: “ساري معجب بوناس وقدومه سيزيد المنافسة”

بدوره تكلم وكيل الفيفا ماورو تشيزاريني عن صفقة آدم وناس وكشف أنه لاعب شاب ويملك قدرات هائلة وساري معجب به كثيرا وأضاف: “وناس لاعب شاب وينشط على الأجنحة وهو من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم المدرب ساري نحن نتحدث عن لاعب صغير في السن ولديه هامش كبير للتطور والتحسن، لا أعتقد أنه أحسن من اللاعبين الحاليين لكن مستقبلا كل شيء وارد ووناس يمكن أن يقدم الكثير” .

بورقعة-ع