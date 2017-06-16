الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
يوفنتوس يقدم التعازي لأسرة ضحية نهائي كارديف

يوفنتوس يقدم التعازي لأسرة ضحية نهائي كارديف

By admin
16 يونيو، 2017
440
0
Share:

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي تعازيه لأسرة إريكا بيلوتي، مشجعة الفريق، والتي توفيت متأثرة بإصابتها أثناء التدافع الذي حدث في مباراة يوفنتوس وريال مدريد بنهائي دوري الأبطال.

وكان آلاف المشجعين قد تجمعوا في ساحة “بيازا سان كارلو” بتورينو لمتابعة المباراة وبعد الهدف الثالث لريال مدريد، أطلق البعض ألعاب نارية ظنها المشجعين عمل إرهابي، فأدى التدافع إلى إصابة ما يقرب من 1500، ما أسفر عنه إصابة بيلوتي بأزمة قلبية.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فد أعلنت أن بيلوتي عانت من أزمة قلبية حادة، ثم تلف في وظائف المخ.

وقال يوفنتوس في تغريدة للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نادي يوفنتوس يعرب عن خالص تعازيه لوفاة إريكا .. فأن الأحداث التي وقعت في تورينو وضحايا المدينة في مأساة 3 يونيو لا يزالون في قلوب وعقول مسؤولي النادي”.

وكان يوفنتوس قد خسر نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة كارديف.

goal

الموضوع السابق

إيفرتون يتعاقد مع كلاسين من أياكس

الموضوع التالي

باريس سان جيرمان يتخلى عن أوباميانغ

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017