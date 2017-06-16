يوفنتوس يقدم التعازي لأسرة ضحية نهائي كارديف

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي تعازيه لأسرة إريكا بيلوتي، مشجعة الفريق، والتي توفيت متأثرة بإصابتها أثناء التدافع الذي حدث في مباراة يوفنتوس وريال مدريد بنهائي دوري الأبطال.

وكان آلاف المشجعين قد تجمعوا في ساحة “بيازا سان كارلو” بتورينو لمتابعة المباراة وبعد الهدف الثالث لريال مدريد، أطلق البعض ألعاب نارية ظنها المشجعين عمل إرهابي، فأدى التدافع إلى إصابة ما يقرب من 1500، ما أسفر عنه إصابة بيلوتي بأزمة قلبية.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فد أعلنت أن بيلوتي عانت من أزمة قلبية حادة، ثم تلف في وظائف المخ.

وقال يوفنتوس في تغريدة للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نادي يوفنتوس يعرب عن خالص تعازيه لوفاة إريكا .. فأن الأحداث التي وقعت في تورينو وضحايا المدينة في مأساة 3 يونيو لا يزالون في قلوب وعقول مسؤولي النادي”.

وكان يوفنتوس قد خسر نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة كارديف.

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