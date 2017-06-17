برشلونة يتحدى الخليفي ويواصل الضغط لضم فيراتي

يواصل نادي برشلونة الأسباني، سعيه لتدعيم صفوف فريقه هذا الصيف، بالتعاقد مع ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن برشلونة تواصل رسميا مع إدارة باريس أمس الجمعة لبحث تفاصيل الصفقة.

وأشارت إلى أن ممثلو النادي الكتالوني تواجدوا بالعاصمة الفرنسية للحديث مع أنتيرو هينريكي المدير الرياضي لباريس وإقناعه بالتخلي عن اللاعب.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة حربا مع باريس خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لاصرار ناصر الخليفي رئيس النادي على عدم بيع فيراتي رغم رغبة الدولي الإيطالي في الرحيل.

ويطمح البرسا بقيادة مدربه الجديد إرنستو فالفيردي في استغلال رغبة فيراتي بالضغط على باريس لاتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.