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روسيا تقهر نيوزلندا بسهولة وتتصدر مجموعتها بكأس القارات

روسيا تقهر نيوزلندا بسهولة وتتصدر مجموعتها بكأس القارات

By admin
17 يونيو، 2017
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افتتح المنتخب الروسي مشواره ببطولة كأس العالم للقارات، بالتغلب على نظيره النيوزلندي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات أولى جولات المجموعة الأولى.

وبدأت المباراة سريعة من جانب روسيا حيث سيطرت على مجريات الأمور وشنت العديد من الهجمات الخطيرة لافتتاح التسجيل مبكرا.

وبالفعل ومن هجمة منظمة نجح أصحاب الأرض والجمهور في تسجيل الهدف الأول عن طريق  دينيس غلوشاكوف لاعب نيوزلندا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني واصلت روسيا ضغطها لضمان الثلاث نقاط لتضيف الهدف الثاني لفيدور سمولوف في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الروسي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة البرتغال مع المكسيك غدا الأحد.

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