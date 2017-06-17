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رونالدو لا يمانع العمل مع مورينيو مجددًا

رونالدو لا يمانع العمل مع مورينيو مجددًا

By admin
17 يونيو، 2017
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أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير أن اللاعب يرغب في الرحيل عن ناديه ريال مدريد هذا الصيف.

تحدثت بعض الصحف البرتغالية أن الدون أخبر زملائه في المنتخب أنه سيرحل عن النادي الملكي، وجاء ذلك بعد قضايا الضرائب التي تورط بها مؤخرًا.

ومن جانب صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي تحدثت عن إمكانية عودة الدون إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد وأنه لا يمانع العمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد.

ولكن إدارة ريال مدريد ترغب في الحصول على 200 مليون يورو من أجل رحيل اللاعب هذا الصيف وهذا سيكون رقم كبير على يونايتد بكل تأكيد خاصة بعد تقدم اللاعب في العمر.

يذكر أن هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع اللاعب الأفضل في العالم هذا الصيف وأبرزها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي

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