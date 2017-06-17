ريال مدريد يختار 3 بدائل لتعويض رونالدو في حالة رحيله

بدأ نادي ريال مدريد الأسباني في البحث عن بدائل محتملة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيدا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفجر رونالدو مفاجأة من العيار الثقيلة بعد إعلان رغبته بالرحيل عن صفوف ريال أمس الجمعة، على خلفية الاتهامات الموجهة له بالتهرب الضريبي والتي أثارت غضبه.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا” أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس يعتبر من أهم أهداف ريال بالميركاتو الحالي لتعويض رونالدو.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم موناكو أحد البدائل المتوقعة مع ديبالا حيث يبلغ التعاقد مع كل منهما ما لا يقل عن 100 مليون يورو.

وفي حالة فشل التعاقد معهما ستيوجه الميرينجي نحو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ، ولكنه يعد خيارا صعبا لعدم استعداد البافاري للتخلي عن خدماته.