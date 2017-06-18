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أسطورة أرسنال يكشف الطريقة الوحيدة للإبقاء على سانشيز

أسطورة أرسنال يكشف الطريقة الوحيدة للإبقاء على سانشيز

By admin
18 يونيو، 2017
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حث الفرنسي أيمانويل بيتي، لاعب أرسنال الأسبق، النادي الإنجليزي على إبرام تعاقدات من العيار الثقيل هذا الصيف.

ويخشى اللاعب الدولي الفرنسي السابق من رحيل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في ظل تقارير تربطه بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

وتحدث بيتي لصحيفة ميرور البريطانية، قائلا: الآن، سانشيز لاعب يملك عقلية الفوز، فحضوره وشغفه كل مباراة رائعا، ويمكنني تفهم رغبة فينجر في الإبقاء عليه.

وأضاف: حتى الآن لم يتخذ اللاعب أي قرار، لكني أعتقد أنه بصدد الانتظار لمعرفة مدى قدرة ناديه على إبرام تعاقدات في السوق، لحسم مصيره.

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