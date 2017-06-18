ألفيس: رونالدو “ظاهرة”

يستعد الظهير البرازيلي داني ألفيس، على إطلاق إسم الظاهرة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يعتبر نفسه مثل “كونور ماكجريجور” عندما يواجهه كمنافس.

وواجه البرازيلي نظيره البرتغالي، في العديد من المواجهات عندما كان لاعبًا لبرشلونة الإسباني، قبل أن يعود مجددًا لمواجهته في نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص يوفنتوس الإيطالي.

وقال ألفيس في تصريحات للأس الإسبانية: “في بعض الأحيان، يتم فهم كلماتي بطريقة غير مقصودة، هم يعتقدون أنني أحمق، هل يعتقدون أنني لا أرى أن رونالدو ظاهرة، هو كذلك، لكن ميسي لديه تأثير أكثر على اللقاء، وهذا لا يقلل من رونالدو”.

وأضاف ألفيس: “أنا مثل كونور ماكجريجور، قبل الذهاب للمعركة لن أقول أن رونالدو ظاهرة، أنها جزء من اللعبة”.

وأكمل لاعب إشبيلية وبرشلونة السابق: “كيف تقف لاعب مثله، باحترام القواعد؟ لقد صدمني بمرفقين في وجهي، لكنه جزء من اللعبة، ولن أبكي بعد ذلك، وهذا يحدث على أرض الملعب ويبقى على أرض الملعب”.

وساهم رونالدو في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشر والثانية على التوالي، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على يوفنتوس في النهائي الذي أقيم في العاصمة الويلزية كارديف.